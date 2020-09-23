39 ألف جثة مجهولة الهوية.. هذا مصيرها

الأربعاء، 23-09-2020
09:52 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نتيجة للحملة
العسكرية التي تخوضها المكسيك
ضد الجريمة المنظمة قتل مايقرب من 39 ألف شخص مجهول الهوية وهم مستقرون بالمشارح غير القادرة علي التعامل معهم بسبب حجمها.
وحسب تقرير أجرته
منظمة مختبرات كوينتو إليمنتو الاستقصائية غير الحكومية فإن بعض الجثث دفنت في
مشارح مشتركة دون تشريح مناسب و ترك البعض الآخر في دور الجنازات وتم تسليم أكثر
من 2500 جثة لكليات الطب .
و أضاف التقرير أنه
من المحتمل أن طلاب الطب يتعاملون مع الجثث التي يبحث عنها ذويها ، لافتة إلي أن أزمة
الطب الشرعي في المكسيك
تحولت إلي آلة دفن حيث تم نقل 27271 جثة مجهولة من المشرحة
إلي المقابر العامة أي ما يعادل 70% من الجثث .
والحرب العسكرية
المكسيك
ية علي المخدرات
قد أودت بحياة 300 ألف شخص خلال الـ14 عام الماضية وفقد
73000 شخص آخر .