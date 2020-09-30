الأربعاء، 30-09-2020
02:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة
جنايات سوهاج حكم بمعاقبة المتهمين " أ . خ . أ " 35
سنة عامل و " أ . ع . ع " 47
سنة سائق بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار في
الحشيش
بدائرة مركز العسيرات صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية
المستشارين وليد سيد وناجح عبد الحميد
بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين .
وبدأت الواقعة في بداية العام بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات
لضباط مباحث تفيد قيام المتهمين بالاتجار في الحشيش
وترويج بضاعتهما علي الزبائن و
المتعاطين وراغبي الشراء في المركز والقرى المجاورة وبعد التحريات تأكدت صحة
المعلومات الوارد بمصدر سري وتم القبض علي المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش
وزنت
650 جراما كانت معدة للبيع .
وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار وتم التحفظ علي المضبوطات و بعرضهما علي
النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وتم تجديدها 15 يوما وتم إحالتهما
إلي محكمة
الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم .