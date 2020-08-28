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15 عاما حبس و 20 ألف جنيه غرامة لمدعي النبوة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 28-08-2020 01:49 م متابعات- الدويني فولي
 أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم " ي . م . ا . ع " لإدعائه أنه نبي و أنه أوحي إليه قرآن جديد .
وكانت تفاصيل القضية التي حملت رقم 804 لسنة 2020 جنايات بور فؤاد أول تعود إلي 25 يوليو 2016 بدائرة قسم الشرطة حيث قام المتهم 40 عام ويعمل نقاش بتحريف نصوص القرآن عمدا و تغيير بعض كلماته وحروفه و أسماء السور وعلامات الأرباع و الأحزاب و الأجزاء ثم قام بطباعته لتوزيعه علي الناس .
وبعد إبلاغ الشرطة من قبل المواطنين تم القبض علي المتهم الذي اعترف بقيامه بالتعديل و التحريف قائلا أنه أوحي إليه ، وتمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات بورسعيد للتهم الموجهة إليه والتي يعاقب عليها القانون بنص المادتين 1 و 2 من القانون 102 لسنة 1985 المعدل بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف .
 

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