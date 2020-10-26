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يقتلان شقيقتهما بالاتفاق مع والدتهم.. والسبب صادم

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جريمة
 
الإثنين، 26-10-2020 06:06 م محمد فضل- متابعات

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط مرتكبى واقعة مقتل سيدة بالقليوبية لخلافات أسرية.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمــن القليوبية، بالعثور على جثة إحدى السيدات مصابة بطلق نارى داخل مسكنها الكائن بقرية دندنه بدائرة المركز .
وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقى المجنى عليها) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحد المتهمين .
وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أنه عقب (طلاق المجنى عليها) حدثت بينها وأشقائها خلافات أسرية ، فقام وأشقائه بإصطحابها ووالدتها للإقامة بالشقة محل الواقعة وإتفقا على التخلص منها ، وقام بإطلاق عيار نارى تجاهها من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وهرب ، حيث تقابل مع المتهم الهارب وإستقلا دراجة نارية وأثناء سيرهما بالطريق الدائرى بالجيزة قاما بالتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بمياه نهر النيل .

وبسؤال شقيق أخر (للمجنى عليها ووالدتها) أيدا ما جاء بإعترافات المتهم المذكور .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .
 

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