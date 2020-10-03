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يقتحم المشرحة ويعتدي جنسيًا على جثة ضحية لكورونا

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صورة تعبيرية
 
السبت، 03-10-2020 09:49 م فتحي مجدي

حُكم على رجل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد أن اقتحم مشرحة واعتدى جنسيًا على جثة امرأة ماتت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ألقت الشرطة في جيانا بأمريكا الجنوبية، القبض على المتهم الذي اضطر إلى قضاء بعض الوقت في الحجر الصحي، لأنه كان على اتصال بالفيروس.


وحُكم على ليروي تشاكون البالغ من العمر 50 عامًا، الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن أن أدانته بالاعتداء جنسيًا على جثة امرأة داخل المشرحة، حسب صحيفة "ستابروك نيوز".

وذكرت الصحيفة أن تشاكون، وهو عاطل عن العمل مثل أمام المحكمة عن طريق "زووم" للرد على التهمة، وأقر بالذنب في الجريمة التي وقعت في 26 سبتمبر، في مستشفى بورت كايتوما.
 

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