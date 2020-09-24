يعتدي على فتاة أثناء نومها ويبعث برسالة اعتذار لها

الخميس، 24-09-2020
09:18 م
فتحي مجدي
اعتدى طالب على فتاة أثناء نومها، قبل أن يرسل لها في اليوم التالي رسالة اعتذار يصف فيها اعتداء
ه عليها بأنه "أمر مقزز".
وقالت الضحية أمام محكمة
كارديف إنها استيقظت لتجد نيكولاس بينلاند
(24 عامًا) يغتصبها لكنها لم تكن قادرة على دفعه، قبل أن يرسل الطالب الفرنسي - الإنجليزي رسالة اعتذار لها على موقع "فيسبوك" في اليوم التالي.
كتب: "مرحبًا، أعلم أنك ربما ستتجاهل هذا ولا أتوقع ردًا. يجب أن أعتذر عن يوم الأربعاء، وهذا ليس عذرًا، لكن لم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث، لكن هذا لا يجعل الأمر صحيحًا وأنت على صواب، إنه مقزز".
أضاف: "إذا كان هذا صحيحًا، وأنا أصدقك، فأنا أشعر بالخجل من نفسي. أريد أن أشكرك، ربما كنت تكرهين شجاعتي وأنا لا ألومك".
وردت الفتاة عليه قائلة: "لا تلصق قضيبك في شخص ما أثناء نومه"، وبعثت برسالة تصف فيها ما حصل بأنه "إنه اغتصاب"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
واستمعت للمحكمة
إلى أن الضحية كانت ترتدي ملابس كاملة عندما ذهبت إلى الفراش مع بينلاند الذي كان يقيم في غرفتها. لكنها استيقظت من "الألم" لتجد الطالب بجامعة كارديف يمارس الجنس معها.
وقال المدعي روجر جريفيث: "لم تفهم ما كان يحدث لها وكان رد فعلها هو التجميد. كانت مستلقية على ظهرها وكان السيد بينلاند فوقها. فتحت عينيها وشاهدته يمارس الجنس معها".
حاولت إبعاده ودفعت كتفيه قائلة: "ماذا تفعل؟ توقف" لكنه لم يتفاعل أو يستجيب".
واستمعت هيئة المحلفين إلى أن المرأة اشتكت لاحقًا للشرطة وتم القبض على بينلاند. لكنه قال إنه لم يجر أي اتصال جنسي مع المرأة، وقال إن رسائل فيسبوك "ساخرة".
وأضاف للضباط: "في البداية ظننت أنها تمزح لأكون صادقة، كثير منهم سخرية. لقد صدمت لدرجة أنها قالت ذلك، لذلك اعتقدت أنني سأكون ساخرًا".
ونفي بينلاند تهمة الاغتصاب. ولا زالت المحاكمة مستمرة.