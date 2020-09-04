يسلم نفسه للشرطة وهو يحمل رأس الضحية المقطوع

الجمعة، 04-09-2020
09:08 م
فتحي مجدي
أصيب رجال الشرطة
في نيبال
بالرعب عندما تفاجئوا بشاب يدخل عليهم مركز الشرطة
في وقت متأخر من الليل، وهو يحمل رأس شخص قتله للتو.
قالت الشرطة
، إن القاتل من بلدة داهدينج سلم نفسه للشرطة ومعه رأس الشخص الذي قتله ليل الخميس.
وذكرت قناة إخبارية محلية، (خبرهب) أنه تم فتح تحقيق بعد الحادث.
وقال إس بي رابيندرا ريجمي من مكتب شرطة منطقة دادينج، إن راجو باريار من نيلكانثا -13 خالشيت وصل إلى مكتب الشرطة
حاملاً رأس رجل يبلغ من العمر 65 عامًا في حوالي الساعة الواحدة صباحًا.
وأضاف أن الشاب سلم نفسه للشرطة، موضحًا أن الضحية يدعى سوم بهادور جورونج من نفس القرية. وضبطت الشرطة
السلاح والحقيبة التي كان بها رأس الضحية.
وأظهر التحقيق الأولي أن باريار قتل جورونج خلال شجار. وأشارت الشرطة
إلى أنها تستعد لتشريح الجثة أثناء استمرار التحقيق.