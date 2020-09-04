الجمعة 04 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لقاح كورونا لن يكون جاهزًا حتى منتصف العام المقبل

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

مقتل طفل وإصابة آخرين في مشاجرة بين 4 أشقاء

الـ VAR يضيع فرصة التعادل لوادي دجلة مع الأهلي

«بايدن»: رجل أسود وليس «توماس أديسون» هو من اخترع المصباح الكهربائي

«ميسي» يحسم مصيره مع برشلونة بقرار مفاجئ

"عنينا ليكي يا ماما".. فيديو "السيسي" يجتاح مواقع التواصل

السعودية.. تفاصيل جريمة هزت الرياض

بلد خليجي يتخذ أجرأ قرار منذ بدء هذه الأزمة

قرار مفاجئ من ملك تايلاند بشأن زوجته

يسلم نفسه للشرطة وهو يحمل رأس الضحية المقطوع

شرطة نيبال
شرطة نيبال
 
الجمعة، 04-09-2020 09:08 م فتحي مجدي

أصيب رجال الشرطة في نيبال بالرعب عندما تفاجئوا بشاب يدخل عليهم مركز الشرطة في وقت متأخر من الليل، وهو يحمل رأس شخص قتله للتو. 

قالت الشرطة، إن القاتل من بلدة داهدينج سلم نفسه للشرطة ومعه رأس الشخص الذي قتله ليل الخميس.

وذكرت قناة إخبارية محلية، (خبرهب) أنه تم فتح تحقيق بعد الحادث.

وقال إس بي رابيندرا ريجمي من مكتب شرطة منطقة دادينج، إن راجو باريار من نيلكانثا -13 خالشيت وصل إلى مكتب الشرطة حاملاً رأس رجل يبلغ من العمر 65 عامًا في حوالي الساعة الواحدة صباحًا.

وأضاف أن الشاب سلم نفسه للشرطة، موضحًا أن الضحية يدعى سوم بهادور جورونج من نفس القرية. وضبطت الشرطة السلاح والحقيبة التي كان بها رأس الضحية.

وأظهر التحقيق الأولي أن باريار قتل جورونج خلال شجار. وأشارت الشرطة إلى أنها تستعد لتشريح الجثة أثناء استمرار التحقيق.

إقرأ ايضا

كورونا

لقاح كورونا لن يكون جاهزًا حتى منتصف العام المقبل

كيت وايز

امرأة تصاب بحروق شديدة بعد اشتعال النيران في معقم اليدين

حبس الأم المرعبة بعد تورطها في فضائح جنسية

تقتل عشيقها بطريقة بشعة بسبب "حشيش"

 

أخبار متعلقة

ارشيفية

تقتل زوجها وشقيقته وتمارس الرزيلة مع عشيقها بجوار الجثث

20190601235251109

القبض على شاب قتل أمه قبل 9 سنوات.. تفاصيل غريبة

يقطع رأس والدته بزعم أن شبحًا يسكن جسدها

يقطع رأس والدته بزعم أن شبحًا يسكن جسدها

قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم