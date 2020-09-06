يخطف فتاة من عمر أبنائه ويعتدي عليها في عيد ميلادها

الأحد، 06-09-2020
07:59 م
فتحي مجدي
ألقي القبض على رجل في جنوب إفريقيا اختطف واغتصب فتاة مراهقة، مدعيًا أنه يريد تدليلها في عيد ميلادها
الثالث عشر.
عثرت شركة أمن خاصة على المشتبه به (34 عامًا) والضحية في مدينة ريتشاردز باي، على بعد أكثر من 100 ميل من منزلها بعد أن اختطفت من عائلتها يوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن المتهم اختطف الفتاة وأخذها إلى منزل عائلي في مدينة ديربان، وعندما ألقي القبض عليه، قال إنه يريد "تدليل" الفتاة في عيد ميلادها
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ادعى الرجل، وهو أب لأربعة أطفال ، أن والدي الفتاة أساء إليها لفظيًا. وأكدت الشرطة فتح تحقيق في تهم الاختطاف والاغتصاب.
وكان أفراد الأسرة لاحظوا اختفاء الفتاة وعدم وجود بعض ملابسها وحقيبتها في المنزل، ورآها أحد أقارب الفتاة وهي تركب سيارة "تويوتا أفانزا" بيضاء مع رجل عرَّفه بأنه جار معروف.
تعقبت وحدة رد الفعل التابعة لشركة الأمن الخاص أعلى مستوى، الخاطف المزعوم على بعد أكثر من 100 ميل من منزل الفتاة.
وقال بيان من الشركة: "حدد ضباط رد الفعل منزلاً ووجدوه برفقة عائلة ممتدة". وبحسب الرجل، فقد ترك منزله ليقضي عيد ميلاد الطفلة مع أسرته بعد أن اشتكت من الإساءة اللفظية من قبل والديها.
قالت والدة الطفلة لصحيفة (TimesLIVE) إن الأسرة كانت تعاني من الصدمة. وأضافت: "إنه صعب للغاية. نحن مشغولون جدًا بمحاولة التعامل مع كل هذا".