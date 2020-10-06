يحبس والدته في المنزل لمدة عام بالغربية.. والسبب صادم

الثلاثاء، 06-10-2020
05:09 م
الطيب حسين
شهدت محافظة الغربية
واقعة مروعة إثر قيام ابن بحبس والدته في المنزل لمدة عام طمعًا في معاشها.
واليوم الثلاثاء، أمرت نيابة مركز طنطا
بمحافظة الغربية
، إخلاء سبيل مصطفى بيومى جوهر، المتهم بحبس والدته لمدة عام، فى البلاغ ضده من شقيقته تتهمه بحبس والدتهما طمعا فى معاشها.
وكانت نيابة مركز طنطا
بمحافظه الغربيه أمرت أمس بحجزه وعرضه صباح باكر الثلاثاء لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية
قد احتجزت المتهم بحبس والدته عام كامل داخل المنزل بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا
، ومنعها من الخروج نهائيا أو زيارة بناتها لها، طمعا في معاشها.
ونقلت مأمورية أمنية المتهم لمجمع محاكم طنطا
لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من شقيقته ضده، واصدرت النيابة قرارها المتقدم.