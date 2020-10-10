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وزارة العدل تصدر قرارًا بتشكيل محكمة للقيد

محكمة النقض
محكمة
 
السبت، 10-10-2020 05:43 م أحمد سالم
أصدر المستشار عمر مروان قرارا بتشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الهيئات القضائية.

وتضم المحكمة في عضويتها كل من القضاة، حسن حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض، محمد علي الفقي وأحمد لبيب سماح وعادل علي السعيد وحسن محمود فريد، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كما تضم المحكمة 4 من الشخصيات العامة من بين القضاة أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض سابقا، وصبري محمد حامد رئيس محكمة الإسكندرية سابقا، ومحمد رضا شوكت رئيس محكمة القاهرة سابقا، وعادل أحمد فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، وحسن كمال أبوزيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة سابقا.

وشمل قرار وزير العدل تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار فتحي محمد حنضل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من القضاة عطية محمد زايد، وعلي عبد المنعم حامد، وأحمد عبد الله علي حسن، ومحمود أبراهيم الدخميسي، نواب رئيس محكمة النقض.

وتضم المحكمة 3 من الشخصيات العامة الآتية، وهم إبراهيم محمد الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض سابقا، وممدوح محمد حشيش الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، وأحمد عمر محمدين نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار منير مصطفى محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا.

صدر القرار في 30 سبتمبر على أن يعمل به بدءا من أول أكتوبر 2020.
 

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