واقعة «طفل البامبرز» تتكرر في أمريكا

السبت، 19-09-2020
05:07 م
فتحي مجدي
شاب
يعتدي جنسيًا على رضيع أثناء تغيير الحفاض
اعتقل شاب
من ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بتهمة الاعتداء الجنسي على رضيع أثناء تغيير حفاضه.
وأطلقت الشرطة عملية بحث عن بريس جيج واتكينز (22 عامًا)، بعد تحميل مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يظهر فيه طفل يتعرض للاعتداء الجنسي.
إحدى النساء اللواتي تلقين المقطع برسالة خاصة بعنوان: "طفل من هذا؟" تعرفت على الطفل، والغرفة التي حدث فيها الفعل الدنيء، وأبلغت الشرطة.
وصفت شيلبي مينيك، التي أرسلت الفيديو بعد أيام قليلة، واتكينز بأنه أفضل صديق لها, وقالت إنها تعتقد أنه كان "رجلًا طيبًا" حتى شاهدت الفيديو الصادم.
وفي تصريح إلى صحيفة "ذا صن" من السجن، حيث تم احتجازها بتهم لا علاقة لها، قالت مينيك: "لقد شعرت بالاشمئزاز. كان هناك ليرى الطفل يولد. لم أفكر قط في حياتي أنه سيفعل أي شيء من هذا القبيل".
وتابعت: "يمكنك أن ترى في الفيديو أنه كان قد أعد الهاتف للتصوير. "لقد التقط عدة مقاطع فيديو، خمسة مقاطع فيديو مختلفة في تسجيل واحد ، عندما كان عمره ستة أشهر".
وقالت مينيك إنه كان من السهل معرفة كم كان عمر الطفل وقت وقوع الحادث، لأن واتكينز كان مرئيًا في الفيديو وكانت تعرف متى تم تصويره بسبب "قص شعره وما يرتديه".
وأضافت أنها أصابها الفزع بالفيديو، وأنه "لم يكن أحد يعلم شيئًا عن" ما يجري مع الطفل حتى ظهر الفيديو.
واتصلت على الفور بوالدة الطفل، التي قالت إنها "كانت بالخارج لتناول الإفطار"، وأضافت: "قلت إنها بحاجة إلى العودة إلى المنزل الآن ... كان هناك شيء مع (الطفل) كنت بحاجة إلى إظهاره لها".
وأضافت: "بدأت في الذعر. وصلت إلى هناك في حوالي خمس دقائق. كان علي أن أريها وكان ذلك على الأرجح أصعب شيء فعلته على الإطلاق. لقد فقدتها... صدمت... كيف تتصرف أي أم. ثم اتصلنا بالشرطة".
وأطلقت عملية مطاردة ضخمة على الفور، في 14 أغسطس، أعلنت الشرطة في بلدة واتكينز بأوكلاهوما أنها ألقت القبض على المتهم فقط ليعترف لاحقًا بأنها كانت قضية خطأ في الهوية.
في النهاية، تم تعقبه في منزل صديق في سان ماركوس بولاية تكساس. ويواجه واتكينز تهمًا جنائية بارتكاب أفعال بذيئة مع طفل أقل من 12 عامًا، فضلاً عن تصنيع وتوزيع مواد إباحية للأطفال.