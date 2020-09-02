هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

الأربعاء، 02-09-2020
10:57 ص
عبد القادر وحيد- متابعات
بعد أن كثفت الأجهزة الأمنية
جهودها، تمكنت من الوصول إلى المتهم
بذبح شقيقتين
في محافظة قنا
.
وحصلت صحيفة الوطن على صورة
الصياد المتهم
بذبح
الشقيقتين
نهى فتحي يوسف الخطاري، 18 سنة، وشقيقتها، نورهان،
14 سنة.
وكانت الجريمة قد هزت أهالي
قوص
، حيث تم استيقاظ الأهالي على ذبح
الشقيقتين
، داخل منزلهما في قوص
بقنا
، مساء الخميس
الماضي بسبب إنهاء علاقة الفتاة الكبرى بالصياد المتهم
.
وكان مدير أمن قنا
، تلقى مساء
الخميس الماضي من مأمور مركز شرطة قوص
، إخطارًا بالعثور على شقيقتين
مذبوحتين داخل
منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص
.
على الفور تم الانتقال لمسرح
الجريمة، حيث تبين بعد الفحص العثور على جثتي نورهان 18 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة،
مذبوحتين داخل منزلهما.
تم التحفظ على الجثتين تحت
تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث
بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.
وأسفرت التحر يات أن المجني
عليها الكبرى "نهى"، 18 سنة، والتي تعمل باليومية في شركة سكر قوص
، تعرضت
لمحاولة تحرش من شاب يعمل معها، فصفعته على وجهه أمام العاملين.
وأضافت التحريات أن الشاب استعان
بـ 4 من أصدقائه، وذهبوا الى منزل الضحية لعلمه بإقامتها هي وشقيقتها بمفردهما، ونفذوا
جريمتهم بعد فشلهم في اغتصابهما.
وتبين من تحريات أجهزة الأمن،
أن المتهم
الرئيسي قطع لسان الشقيقة
الكبرى، ثم حاول اغتصابها لكنه قاومته وصرخت، وخوفا
من افتضاح أمره ورفاقه ذبح
وها، ثم ذبح
وا شقيقتها الصغرى التي شاهدتهم وفروا هاربين.