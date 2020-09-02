الأربعاء 02 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير": 3 سيناريوهات لـ أزمة "كهربا" مع فيفا

4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية بقصف صاروخي

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة

صدمة لـ«بيراميدز» قبل مواجهة الزمالك

تعرف على أخطر شجرة في العالم.. تفاحة الموت

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله

هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين
الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين
 
الأربعاء، 02-09-2020 10:57 ص عبد القادر وحيد- متابعات
بعد أن كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، تمكنت من الوصول إلى المتهم بذبح شقيقتين في محافظة قنا.

وحصلت صحيفة الوطن على صورة الصياد المتهم بذبح الشقيقتين نهى فتحي يوسف الخطاري، 18 سنة، وشقيقتها، نورهان، 14 سنة.

وكانت الجريمة قد هزت أهالي قوص، حيث تم استيقاظ الأهالي على ذبح الشقيقتين، داخل منزلهما في قوص بقنا، مساء الخميس الماضي بسبب إنهاء علاقة الفتاة الكبرى بالصياد المتهم.

وكان مدير أمن قنا، تلقى مساء الخميس الماضي من مأمور مركز شرطة قوص، إخطارًا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص.

على الفور تم الانتقال لمسرح الجريمة، حيث تبين بعد الفحص العثور على جثتي نورهان 18 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة، مذبوحتين داخل منزلهما.

تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

وأسفرت التحر يات أن المجني عليها الكبرى "نهى"، 18 سنة، والتي تعمل باليومية في شركة سكر قوص، تعرضت لمحاولة تحرش من شاب يعمل معها، فصفعته على وجهه أمام العاملين.

وأضافت التحريات أن الشاب استعان بـ 4 من أصدقائه، وذهبوا الى منزل الضحية لعلمه بإقامتها هي وشقيقتها بمفردهما، ونفذوا جريمتهم بعد فشلهم في اغتصابهما.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم الرئيسي قطع لسان الشقيقة الكبرى، ثم حاول اغتصابها لكنه قاومته وصرخت، وخوفا من افتضاح أمره ورفاقه ذبحوها، ثم ذبحوا شقيقتها الصغرى التي شاهدتهم وفروا هاربين.

إقرأ ايضا

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

ارشيفية

الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

 

أخبار متعلقة

ارشيفية

أسباب غريبة وراء ذبحه لوالد حبيبته أمام المسجد

جثة

الوصول لخيط مهم في جريمة ذبح فتاتي قنا .. والأمن يفحصه للوصول إلى الفاعل

5f494ecf42360465290478ce

بالصور.. ذبح فتاتين وقطع لسان أحدهما بقنا

ذبح سيدة وطفليها في البحيرة

مفاجأة صادمة.. الكشف عن هوية ذابح سيدة وطفليها بالبحيرة

ذبح

تهز السعودية.. شاب ينحر والده في فراشه

قتل

تهز البحيرة.. ذبح عريس قبل ساعات من زفافه والسبب صادم