الخميس، 03-09-2020
09:01 م
أحمد سالم
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق قنا-سفاجا
، بالقرب من كمين الحاجر، عن إصابة ١٣ شخصا بإصابات متنوعة.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سفاجا
، بالقرب من كمين الحاجر.
ونتج عن الحادث إصابة كل من: الحسن على نور الدين 23عامًا، و صادق سليم محمد 24عامًا، و جعفر حسين عطيه 22 عامًا، و عبدالله كمال طايع 21 عامًا، وعبدالمنعم إبراهيم زايد 40 عامًا، وأحمد محمد محمود 22عامًا.
وإصابة كل من: أحمد محمد عبدالرحيم 22 عامًا، وطه ياسين محمد 20عامًا، و أحمد أبوالحمد أبوالوفا 22 عامًا، وعبدالفتاح الفتاح عيسى 23 عامًا، و أحمد جمال عبدالفتاح 23 عامًا، و سعيد على سعيد 23 عامًا، و محمد منصور القاضي 32عامًا.
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من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.