الجمعة 04 سبتمبر 2020
توقيت مصر 02:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

"طبيب الفريسكا" يكشف أصعب الموقف في حياته

انخفاض ملحوظ في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات

مستشار الرئيس: تقسيم الطلاب على مجموعات خلال الدراسة

رعب في لبنان.. تفجير جديد يهز طرابلس

هذه أضرار تطبيق التوقيت الصيفي على الصحة

بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

اكتشفت خيانته..عروس تنتقم من عريسها في الزفاف بطريقة صادمة(صور)

مؤشرات على وجود شخص ناجٍ في انفجار بيروت

ننشر أسماء 13 مصابًا في حادث طريق "قنا-سفاجا"

الحادث
حادث
 
الخميس، 03-09-2020 09:01 م أحمد سالم
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق قنا-سفاجا، بالقرب من كمين الحاجر، عن إصابة ١٣ شخصا بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا- سفاجا، بالقرب من كمين الحاجر.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: الحسن على نور الدين 23عامًا، و صادق سليم محمد 24عامًا، و جعفر حسين عطيه 22 عامًا، و عبدالله كمال طايع 21 عامًا، وعبدالمنعم إبراهيم زايد 40 عامًا، وأحمد محمد محمود 22عامًا.

وإصابة كل من: أحمد محمد عبدالرحيم 22 عامًا، وطه ياسين محمد 20عامًا، و أحمد أبوالحمد أبوالوفا 22 عامًا، وعبدالفتاح الفتاح عيسى 23 عامًا، و أحمد جمال عبدالفتاح 23 عامًا، و سعيد على سعيد 23 عامًا، و محمد منصور القاضي 32عامًا.
اقرأ أيضًا| العثور على جثة مزارع غارقا فى نهر النيل بنجع حمادى

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إقرأ ايضا

إسعاف

حادث مروع بطريق قنا- سفاجا يسفر عن إصابات

IMG-20200903-WA0006-2

السيطرة على حريق محطة قطار الواسطى ببني سويف

الشرطة

أم تقتل أطفالها الخمسة وتلقي بنفسها أمام القطار

 

أخبار متعلقة

إسعاف

حادث مروع بطريق قنا- سفاجا يسفر عن إصابات

IMG-20200903-WA0006-2

السيطرة على حريق محطة قطار الواسطى ببني سويف

صلاح دياب

النيابة تأمر بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا

الداخلية

حقيقة ضبط مستريح جديد في طنطا

شاطئ النخيل

غرق شاب تسلل إلى شاطئ النخيل بالإسكندرية