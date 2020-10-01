ملكة جمال تكشف محاولة «قوادة إبستين» تجنيدها في عمر 14عامًا

الخميس، 01-10-2020
04:39 م
فتحي مجدي
قالت ملكة جمال سابقة، إنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن سيدة المجتمع، البريطانية جيزلين ماكسويل
، اختارتها كمدلكة لرجل الأعمال الملياردير الراحل، جيفري إبستين
، الذي عثر عليه منتحرًا داخل زنزانته في العام الماضي أثناء محاكمة بتهمة الاعتداء على قاصرات، بينما كانت تعمل في صالة ألعاب رياضية بولاية فلوريدا في سن الرابعة عشرة.
وصرحت مولي سكاي براون
(42 عامًا)- عارضة الأزياء والمغنية السابقة في المدرسة الثانوية التي غنت ذات مرة النشيد الوطني قبل مباراة كرة القدم في ميامي دولفين - لصحيفة "ذا صن"، أن ماكسويل جندتها في عام 1992 في بالم بيتش، بالقرب من منزل إبستين.
قالت: "كنت في الرابعة عشرة من عمري، وكنت قد بدأت في الحصول على المزيد من عروض الأزياء والتمثيل والغناء والمواكب مع توقع الحصول على بعض أموال المنح الدراسية، أو منح المال لمواصلة دراستي".
أضافت: "كنت أعمل في صالة ألعاب رياضية للأطفال في مقاطعة بالم بيتش. لقد أعطوني عضوية مجانية إذ كنت أعمل هناك من ساعتين إلى أربع ساعات في عطلة نهاية الأسبوع".
وتابعت: "كنت أعمل على آلة التمارين البيضاوية، وهي بجوار النافذة الأمامية. كنت نصف عارية، فتاة صغيرة ترتدي ملابس رياضية تظهر جسدي. رأيت ماكسويل تمشي وتوقفت. كنت الوحيد هناك".
واستطردت: "نظرت إلي لأعلى ولأسفل، ثم دخلت صالة الألعاب الرياضية، وسارت إلى المنضدة الأمامية، وكان بإمكاني سماعها وهي تقول:" لن أطيل، أريد فقط التحدث إلى هذه الفتاة".
وتابعت: "مشيت نحوي وسلمتني بطاقة عملها. قدمت نفسها وقالت إنها كانت عارضة أزياء وسألت: هل أقوم بأي عرض؟ قلت إنني فعلت. قالت: حسنًا، ألقيت نظرة، كم عمرك؟ أخبرتها عن عمري وقالت: "يا إلهي، تبدو أكبر بكثير، يمكنك بسهولة تجاوز سن 18".
بالإضافة إلى العمل كمدلكة، أشارت إلى أن أن ماكسويل عرضت عليها وظيفة عارية أزياء لدار فيكتوريا سيكريت، لكنها عانت من خلل التنسج الخلقي في الورك، وعرفت أنها لا تستطيع المشي كعارضة أزياء.
ورسمت ماكسويل وعو صورة لها حول السفر الدولي وعرض الأزياء والتدليك والفرص مع فيكتوريا سيكريت. قالت "لقد كانت تدخل في أذن واحدة وتخرج من الأخرى".
أضافت براون: "لقد أجريت جراحة ترميمية، لكن ركبتي خلعت، أعرج وقد أخبرتني بالفعل وكالات محترفة أنني لم أصلح لعرض الأزياء".
تابعت: "أخبرت ماكسويل أنني أفضل التمثيل والغناء والمسرح الموسيقي. قالت: "حسنًا، إذا غيرت رأيك، فلدي الكثير من فرص عرض الأزياء"، واصفة إياها بأنها "كانت مجرد حيوان مفترس يجوب الشوارع ولا شك لدي".
وأخربت براون في وقت لاحق أن ماكسويل اعتادت أيضًا على تسليم بطاقتها للفتيات حول مول ألتامونتي في أورلاندو.
قالت: "أخبرتني صديقة أخرى لي أن جيزلين كانت تأتي للاستكشاف هناك. كانت تتجول في المتاجر وتوزع بطاقتها. قالت: لقد حدث ذلك بانتظام".
وذكرت الصحيفة أن براون، وهي ضحية اغتصاب في طفولتها تدير برنامجًا صوتيًا بعنوان "Let's Be Frank" ، قررت التحدث علانية على أمل دفع ضحايا الاعتداء الجنسي الآخرين إلى الظهور.
قالت إنها أبلغت مكتب التحقيقات الفديرالي عن ماكسويل في العام الماضي.
يذكر أن ماكسويل (58 عامًا) محتجزة بتهمة التآمر مع إبستين للاعتداء الجنسي على فتيات. وشنق إبستين (66 عامًا) نفسه في سجن مانهاتن في أغسطس 2019 بينما كان يواجه تهمًا جنسية خطيرة.