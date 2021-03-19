مقتل 13 شرطيًا في كمين بالمكسيك

الجمعة، 19-03-2021
10:45 ص
فتحي مجدي
لقي 13 شرطيا مصرعهم خلال كمين
لعصابات الجريمة المنظمة في منطقتي زاكولبان وكاتيبيك هاريناس، جنوبي المكسيك
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وقالت صحيفة "لا سيلا روتا" الإخبارية المكسيك
ية، إن هجومًا وقع على الطريق المؤدي إلى زاكولبان حيث وقعت مواجهة بين قوات الأمن وأعضاء عصابة منظمة.
ويُعتقد أن المواجهة اندلعت في كوتيبيك ظهر يوم الخميس، ما بين الساعة 1 و 2 ظهرًا.
وأشارت تقارير سابقة إلى مقتل 17 ضابطًا، لكن مراسلاً مكسيكيًا أكد أن العدد الإجمالي للقتلى هو 13.
وتسببت العصابات المنظمة في منع وصول تعزيزات أمنية للمساعدة.
وفي 16 مارس، اندلعت مواجهة بين عصابة من الجريمة المنظمة والشرطة في كوتيبيك هاريناس، ولكن لم تقع إصابات أو وفيات، وفق صحيفة "ديلي ستار".
بعد الهجمات المميتة، عقد مكتب المدعي العام مؤتمرًا صحفيًا عرض فيه تفاصيل الأحداث المأساوية وتعهد بالقبض على المسؤولين.
وأفادت الأنباء أن أربعة مسؤولين قتلوا فى زاكولبان، وتسعة فى كواتبيك هاريناس.
وفي فبراير، قُتل 11 شخصًا بالرصاص في حفل، بينهم نساء وأطفال، في خاليسكو، بالمكسيك
. وفر المهاجمون في ثلاث سيارات سوداء.
وفي ديسمبر 2020، قُتل حاكم سابق في خاليسكو، وهي واحدة من بؤر مناطق الاتجار في المخدرات بالمكسيك
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