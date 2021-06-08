مقتل عائلة مسلمة في كندا بطريقة مروعة

الثلاثاء، 08-06-2021
02:19 م
وقع حادث مروع بأهداف عنصرية، راح ضحيته 4 أفراد من عائلة مسلمة
، في كندا
.
وكانت الشرطة الكندية، قد أكدت الاثنين، إن أفراد الأسرة الكندية المسلمة
الأربعة الذين قُتلوا دهسا بشاحنة صغيرة تخطت الرصيف يوم الأحد، وداست عليهم،
استُهدفوا عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه “مصدوم بشدة” من الواقعة، مضيفا
أنه “لا مكان للخوف من الإسلام في أي من مجتمعاتنا. تلك الكراهية خبيثة وخسيسة
ويجب أن تتوقف”.
وقال ترودو: “أشعر بالرعب من الأخبار الواردة من لندن، أونتاريو. إلى أحباء
أولئك الذين أرهبتهم أعمال الكراهية بالأمس، نحن هنا من أجلكم. نحن هنا أيضا من
أجل الطفل الذي لا يزال في المستشفى – قلوبنا معك”.
وأضاف: “إلى الجالية المسلمة
في لندن والمسلمين في جميع أنحاء البلاد،
اعلموا أننا نقف معكم”.
من جانبه، قال رئيس مباحث مدينة لندن بول ويت للصحفيين: “هناك أدلة على أن
هذا كان عملا مخططا معدا له مسبقا ومدفوعا بالكراهية”، وأضاف ويت: “يُعتقد أن
هؤلاء الضحايا استُهدفوا لأنهم مسلمون”.