مقتل طفل وإصابة آخرين في مشاجرة بين 4 أشقاء

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قتل
 
الجمعة، 04-09-2020 09:47 م أحمد سالم
انهى 3 أشقاء حياة نجل شقيقتهم واصابوها ونجلها الاخر في مشاجرة بينهم بسبب لعب الأطفال بمدينة أطفيح. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا، مستشفى أطفيح العام لقسم الشرطة بوصول 2 أشقاء مصابين بجروح نافذة أحدهما توفى متأثرا بإصابته ووالدتهما مصابة بجرح قطعي بالرأس.

وانتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق إلى مسرح الواقعة وتبين أن أخوال المجني عليه وراء الجريمة فتم ضبطهم وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة من خلال أقوال والدة المجني عليه المصابة أن وراء ارتكاب الواقعة أشقاؤها الثلاثة اقتحموا المنزل وتعدوا عليها وأولادها بالضرب وأخرجوا أسلحة بيضاء وتعدوا عليهم بالضرب بسبب لهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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