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مقتل طفلة وهتك عرضها على يد أم وابنتيها

جثة
جثة
 
السبت، 03-10-2020 05:26 م أحمد سالم
كشفت مباحث الدقهلية لغز مقتل طفلة بإحدى قرى الدقهلية حيث تبين أن طفلتين من أبناء الجيران قامتا بقتل الطفلة أثناء اللهو معها، بعد أن قاما بهتك عرضها وكتم أنفاسها، عندما حاولت الصراخ، وساعدتهما والدتهما حيث ألقوا جثمانها داخل شيكارة بجوار منزلها بقرية الحواوشة، التابعة لمركز شرطة المنصورة، بمحافظة الدقهلية. 

حيث كشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة اللغز وراء مقتلها ، حيث تم الإبلاغ عن العثور على جثمان طفلة داخل شيكارة خلف منزلها، ان السبب فى قتل الطفلة سهير هم الطفلة "د. م ح" تبلغ من العمر 9 أعوام بالصف الثالث الإبتدائى والطفلة " ه م ح " تبلغ من العمر 12 عاما بالصف الخامس الإبتدائى، وكشفت التحقيقات أن ام الطفلتين هي من  قامت بإخفاء الجريمة بوضع الجثمان فى شيكارة ثم اخفائه لإبعاد الجريمة عن طفلتيها.

وأكدت التحريات ان الطفلة كانت تلهو مع الشقيقتين ، وحاولوا هتك عرضها بأصابعهما فصرخت الضحية فقام الطفلتين بخنق الفتاة وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فيما اكدت التحقيقات الأولية قيام الطفلتين بقتل الطفلة أثناء اللهو مع بعضهم البعض، وبعد علم والدتهما عن الواقعة قامت بحمل الجثمان ووضعه داخل شيكارة من أجل إخفائه، وتم القبض على الطفليتين ووالدتهما لمشاركتها فى الجريمة حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
 

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