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مقتل أسرة مسلمة من 6 أفراد في أمريكا والكشف عن الجاني (صور)

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الأربعاء، 07-04-2021 03:10 م المصريون

عثرت الشرطة الأمريكية على ستة أشخاص من عائلة واحدة، قتلى بالرصاص، في منزل في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس.
وقالت الشرطة إن شقيقين من العائلة ” اتفقا على قتل أربعة من أفراد الأسرة وقتل أنفسهما”، حيث ذهب عناصر الشرطة في حي آلن إلى منزل العائلة، بعد تلقي مكالمة من صديق لأحد الشقيقين الذي كان يخشى أن يكون صديقه انتحاريا، وفق الرقيب في الشرطة، جون فيلتي.
وأضاف فيلتي: “يبدو أن الشقيقين قد توصلا إلى اتفاق، وكانا على وشك الانتحار”.
وأشار فيلتي إلى أن “أحد الشقيقين كتب تدوينة مطولة على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه وشقيقه يخططان لقتل أفراد عائلتهما ومن ثم قتل نفسيهما، وإن جميع قراراته استندت إلى موازنة الإيجابيات والسلبيات، بما في ذلك قرار قتل عائلته”.
وعثرت الشرطة على أفراد الأسرة الستة متوفين في المنزل، إذ لفت فيلتي إلى أن القتلى شقيقان وأخت وأب وأم وجدة، وأن أعمار القتلى تراوحت بين الـ19 عاما ومنتصف السبعينيات، الجدة نيسا (77 عاماً) كانت في زيارة مؤقتة للأسرة، حيث كان يُفترض أن تغادر الأسبوع الماضي الولايات المتحدة، إلا أن رحلتها تأجّلت بسبب فيروس كورونا، والأم إيرين إسلام (56 عاماً) والأب توحيد إسلام (54 عاماً) والابنة فاربين (19 عاماً) وهي توأم فرحان (19 عاماً) وشقيقهما الأكبر الذي خطط للجريمة تانفير (21 عاماً).
وأفاد الأخ الذي كتب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه كان يتأذى بشكل متكرر، وأن علاجه للاكتئاب في الآونة الأخيرة – والذي تضمن الاستشارة والأدوية- لم يساعده بقدر كاف كما في السابق، بحسب الشرطي فيلتي.

وأضاف الشرطي بأن الأخ قضى الكثير من الوقت في منشوره، بالكتابة عن خيبة أمله من كيفية انتهاء المسلسل التلفزيوني “المكتب”، وتابع: “كان يعتقد (الأخ) أنه كان يجب أن ينتهي بشكل مختلف كثيرا، وكان مستاء”.



 

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