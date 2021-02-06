السبت، 06-02-2021
09:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت النيابة العامة
أمر بحبس " اليوتيوبر
" " أ . ن
" ، 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد
اتهامهما ببث مقاطع فيديو منافية للآداب ومصنفة علي أنها خادشة للحياء .
في سياق متصل أعلنت نيابة مركز حوش عيسي في محافظة البحيرة عن احتجاز 3 أشخاص
من القائمين على قناة أفلام قصيرة، التي اشتهر أصحابها باسم " أ . ن "، على
ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية، حسبما
نشرت " المصري اليوم " .
و التهمة الموجهة إليهما، وهي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء،
والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أخلي سبيل زملائهم الممثلين
السابقين في قناة "الحاج . ز"، التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معا، قبل
الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة جديدة.
جدير بالذكر أن مديرية
أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات، قد ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات
" أ . ن " ، وأكد المتهمون على أن كل المقاطع التي قاموا ببثها على موقع
"يوتيوب" هي مقاطع تمثيلية، وأن هدفهم جمع المال لا غير.