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مقاطع خادشة تتسبب في القبض علي "يوتيوبر " شهير

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مقاطع خادشة تتسبب في القبض علي "يوتيوبر " شهير

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 06-02-2021 09:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت النيابة العامة أمر بحبس " اليوتيوبر " " أ . ن "  ، 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد اتهامهما ببث مقاطع فيديو منافية للآداب ومصنفة علي أنها خادشة للحياء .
في سياق متصل أعلنت نيابة مركز حوش عيسي في محافظة البحيرة عن احتجاز 3 أشخاص من القائمين على قناة أفلام قصيرة، التي اشتهر أصحابها باسم " أ . ن "، على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية، حسبما نشرت " المصري اليوم " .
و التهمة الموجهة إليهما، وهي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أخلي سبيل زملائهم الممثلين السابقين في قناة "الحاج . ز"، التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معا، قبل الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة جديدة.
جدير بالذكر أن  مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات، قد ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات " أ . ن " ، وأكد المتهمون على أن كل المقاطع التي قاموا ببثها على موقع "يوتيوب" هي مقاطع تمثيلية، وأن هدفهم جمع المال لا غير.
 

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