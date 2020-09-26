مفاجأة مدوية في قضية المسن المتحرش بطفلة المقطم

السبت، 26-09-2020
02:47 م
عبد القادر وحيد- متابعات
مفاجأة
مدوية كشفت عنها تحريات المباحث في واقعة المدرس
المسن المتحرش بطفلة في المقطم
.
وكشفت
التحريات
أن المتحرش المسن بطفلة في المقطم
تاجر خردة وليس معلما، وأنه يجيد اللغة
الإنجليزية وكان في حصة درس خصوصي لغة إنجليزية.
يأتي
هذا عقب ما تم تداوله من أن معلما يبلغ من العمر 76 عاما، قد تحرش بالطفلة
وقت حصة
درس خصوصي لها داخل المنزل.
وكانت
التحريات
قد دلّت أن الطفلة
الضحية، تبلغ من العمر 9 سنوات.
كما
كشفت التحريات
أن المتحرش أرمل ولديه 4 أبناء، ويبلغ عمره 76 سنة، ومقيم بمفرده بعد
وفاة زوجته وزواج أبنائه.
من
جانبها تواصل النيابة العامة سماع أقوال المتهم ومواجهته بفيديو التحرش الجريمة المتداول
على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
وواجهت
النيابة المتهم بجريمته النكراء التي تسببت في حالة غضب عارمة ظهرت من خلال آلاف الرسائل
على مواقع التواصل.
وكانت
قوات الأمن قد ألقت القبض على المدرس
المتحرش، بعد أقل من 12 ساعة، من ظهور فيديو التحرش
بطفلة لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته.