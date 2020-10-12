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مفاجأة صادمة في قضية عنتيل الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 12-10-2020 01:27 م متابعات- أمينة عبد العال

كشفت محاكمة الجزار المشهور إعلاميا بـ " عنتيل الجيزة " عن مفاجأة حيث أنه طبقا للقانون لن يتم محاكمته بتهمة " الزنا ".
و ذلك طبقا لقانون العقوبات حيث أن المتهم مارس الفحشاء خارج منزل الزوجية في شقة استأجرها بمنطقة إمبابة إلي جانب أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة لم تتلقي أي بلاغات من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في الفيديو ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .
وجدد حبس " عنتيل الجيزة " 15 يوم علي ذمة التحقيقات بتهمة إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات و تصويرهن في أوضاع مخلة للآداب بغرض ابتزازهن و تهديدهن بالاستمرار معه .
جدير بالذكر أن تحريات مباحث الجيزة كشفت عن الجزار ويبلغ من العمر 43 عام في منطقة البراجيل بتهمة ممارسة الجنس علي مدار 3 سنوات مع أكثر من 250 سيدة داخل شقة سكنية مستأجرة بمنطقة إمبابة .

 

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