مفاجأة صادمة حول سبب مقتل شاب على يد شقيقه وعمه

الإثنين، 28-09-2020
03:52 م
محمد فضل- متابعات
فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، مفاجأة جديدة في قضية مقتل شاب
على
يد شقيقه
، مشيرة إلى أن عم
الضحية شارك الجاني في الاعتداء على الضحية حتى لفظ
أنفاسه الأخيرة.
لكن المفاجأة الأخرى هي سبب إقدام الإثنين على قتل الشاب
، حيث أشارت
التحريات، الى أن الجريمة وقعت عندما حدثت مشادة كلامية بين شاب
وشقيقه
وعم
هما حيث
قام الشقيق والعم
بمعاتبة الشاب
علي إحضار ساقطة للمنزل لممارسة الرذيلة معها
فاستل الشاب
سكين محاولا الاعتداء علي شقيقه
وعم
ه بها ما دفعهما للتعدي عليه
بالضرب ففارق الحياة بين ايديهما.
وأوضحت تحريات المباحث أن المجني عليه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف
أنحاء الجسد أدت إلى وفاته، وبعدها حاول المتهمان دفنه عن طريق استخراج شهادة وفاة
من مفتش الصحة، تفيد بأن الوفاة طبيعية إلا أن شك مفتش الصحة في حالة الجثة
والإصابات بها دفعته لإبلاغ الشرطة.
وألقت قوة أمنية القبض علي المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.