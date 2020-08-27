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مفاجأة صادمة.. الكشف عن هوية ذابح سيدة وطفليها بالبحيرة

ذبح سيدة وطفليها في البحيرة
ذبح سيدة وطفليها في البحيرة
 
الخميس، 27-08-2020 07:32 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من كشف هوية المتهم بقتل سيدة وطفليها التوأم، حيث كانت المفاجأة بأن القاتل ابن عمها بعد أن راودها عن نفسها وحاول اغتصابها، وعندما فشل قام بقتلها.

بدأت الوقائع يوم الثلاثاء الماضي، بتلقي مديرية أمن البحيرة، إخطاراً بالعثور على جثة امرأة متزوجة تدعى “ياسمين. ع. ا.”، 23 عامًا، وطفليها التوأم؛ على وإسلام، 3أعوام، مقتولين داخل منزلهم، بمنطقة منشية النصر، بمركز كفر الدوار.

وقررت الشرطة مراجعة كل كاميرات المراقبة بالمنطقة التي وقعت فيها الجريمة، خاصة الشارع الذي تسكن فيه الضحية.

وكشفت الفيديوهات أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم الزوجة، الذي يعمل سائقاً، حيث كان يساعد أسرة الضحية في نقل الأثاث لمنزلهم الجديد، واستغل فرصة وجودها بمفردها بصحبة الأطفال، وراودها عن نفسها، محاولاً التحرش بها.

وحين حاولت الضحية مقاومته وصدته وتعدت عليه بالضرب، وبدأت الاستغاثة بالجيران، توجه مسرعًا إلى مطبخ المنزل وتناول سكينًا وذبحها هي وطفليها حتى لا ينفضح أمره، وفر هاربًا.

وكانت المفاجأة بعثور أجهزة الأمن، على طفلة رضيعة ناجية من المذبحة، تحت سرير بالمنزل مسرح الجريمة، فيما رجحت التحقيقات، أن الأم أخفت الرضيعة بعيدًا عن القاتل لإنقاذه.
 

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