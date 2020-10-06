مفاجأة تقلب الموازين بواقعة وفاة عروسي الشرقية

الثلاثاء، 06-10-2020
03:38 م
إيمان هاني
أكد عبد الفتاح أبو الفتوح، عم العريس المتوفى
في الشرقية
،أ ن أسرة العروسين
"شيماء ومحمد" اللذين توفيا بعد 24 ساعة من
حفل زفافهما، في حالة إنهيار تام، موضحًا أن شقيقة العريس عندما طرقت كثيرًا على أخيها
في الصباحية، ولم يستجيب قامت بإحضار المفتاح الاحتياطي للشقة، وبعد أن بحثت في الشقة
وجدت جثمانهما في الحمام.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال اتصال
هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة
الأولى المصرية، أن جنازة العروسين
شهدت حضور كبير من الأهالي.
من جانبه قال خليل عثمان، عم العروسة المتوفاة
،
خلال اتصال هاتفي آخر، إنه لم يتم التوصل إلى سبب الوفاة
حتى الآن، نافيًا أن يكون
سبب الوفاة
بسبب تسريب غاز أو ماس كهربائي، وتابع:"أنا دخلت الحمام عليهم بعد
أخت العريس ولو كان فيه غاز كنت شميته ولو كان بسبب الماس كنت اتكهربت".