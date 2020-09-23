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مصنع يعيد تدوير مئات الآلاف من الواقيات الذكرية المستعملة

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واقيات ذكرية
الأربعاء، 23-09-2020 08:43 م فتحي مجدي

ضُبط مصنع في فيتنام أثناء إعادة تدوير أكثر من 320 ألف واق ذكري مستخدم وبيعها على أنها جديدة، وفقًا للشرطة.

وقال موقع "فيتنام إنسايدر"، إن ثي ثان نجوك (32 عامًا) سلّم ما يقرب من 1000 واق ذكري مستخدم شهريًا إلى المصنع في مدينة تان أوين، حيث يقوم بتنظيفها وإعادة تشكيلها.

وأفاد أن فام، الذي استأجر المصنع، أعاد تشكيل الواقيات الذكرية بعمود خشبي لجعلها تبدو طازجة مرة أخرى، ثم وضعها في عبوات جديدة.

وقال مسؤولون إنه خلال المداهمة يوم السبت، صادرت الشرطة 324 ألف واق ذكري مستعمل. وقد تم بيع آلاف أخرى منها للعملاء.

وقال مسؤول حكومي، وفقًا للموقع الإخباري "في إن إكسبلورر": "الواقي الذكري مصنف على أنه مواد طبية، لذلك سنلقي نظرة على العديد من القوانين التي انتهكها المالك".

وقالت السلطات إنه لم ترد تفاصيل أخرى عن العملية غير المشروعة.

يمكن أن يؤدي غسل الواقي الذكري وإعادة استخدامه إلى الإصابة بالأمراض والعدوى، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.
 

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