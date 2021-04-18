مصرع 8 واصابة 109 إثر انقلاب قطار طوخ .. و الدفع بـ 58 سيارة إسعاف

الأحد، 18-04-2021
04:42 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية
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وقال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).
وأةضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية
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وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية
لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.
من جانبه توجه المهندس كامل الوزير
وزير النقل والمواصلات، إلى مكان حادث قطار طوخ
الذي انقلب عدد من عرباته قبل قليل، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية
والذي حمل رقم 494 مميز – مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.