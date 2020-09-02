مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

الأربعاء، 02-09-2020
12:02 م
عبد القادر وحيد- متابعات
أسفر اشتباك دار بين قوات الأمن
وعناصر إجرامية، في أسوان
عن مقتل سبعة من العناصر
المسلحة، وإصابة ضابط في الاشتباكات.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن
مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطوة، في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بمركز إدفو
بمحافظة
أسوان
، فيما أُصيب أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى.
وبحسب ما صرح به مسئول في مركز
الإعلام الأمن
ي بوزارة الداخلية، أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة
الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر
الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات
وحائزي الأسلحة
النار
ية، والمحكوم عليهم الهاربين، شارك قطاع الأمن
العام بمشاركة قطاعي الأمن
المركزي
ومكافحة المخدرات
ومديرية أمن أسوان
بتحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر
الإجرامية
بدائرة مركز شرطة إدفو
، حيث تم إعداد مأموريتين في توقيت متزامن.
وقد حاولت العناصر
الإجرامية
الهرب مع اقتراب قوات الأمن
.
واستهدفت المأمورية الأولى
تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن
العام، 4 عناصر
إجرامية شديدة الخطورة، والسابق اتهامهم في عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح –
مخدرات – شروع في قتل) حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل
تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النار
ية.
وفي تعامل القوات معهم في تبادل
لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، وعثر بداخل السيارة على (4 بنادق آلية - وكميات كبيرة
من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلوجراما)
بينما استهدفت المأمورية الثانية،
تشكيل من العناصر
الإجرامية شديدة الخطورة في أثناء تواجدهم بغرفة مشيدة من الطوب الحجري
داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو
، التي تتخذ مركزا لبيع المواد المخدرة، والذي
حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل،
وأسفر التعامل عن مصرع (3 من العناصر
الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق ناري
بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى.
كما تم العثور على (3 بنادق آلية - فرد خرطوش - إضافة إلى كمية
كبيرة من الطلقات النار
ية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر.