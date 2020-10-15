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مصرع 4 أشخاص في حادث أليم بالمنصورة

جثة
جثة
 
الخميس، 15-10-2020 03:54 م أحمد سالم
لقى ٤ أشخاص مصرعهم اثر حادث تصادم سيارة ميكروباص أثناء توجهها الى مدينه المنصورة بمحافظة الدقهلية.

البداية مع ورود إخطار  لمديرية أمن الدقهلي  من مركز دكرنس يفيد بورود اشاره من اداره النجده بوقوع حادث تصادم امام كفر القباب التابعه لمركز دكرنس.

وأوضحت الإشارة أن هناك حادث تصادم ميكروباص باخر امام قريه كفر القباب مما ادى الى مصرع 4 واصابة خمسه اخرون.

انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفى وجار تحرير المحضر اللازم.
 

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