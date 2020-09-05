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مصرع وإصابة 61 في انفجار أجهزة تكييف بمسجد

مصرع وإصابة 61 في انفجار أجهزة تكييف بمسجد
مصرع وإصابة 61 في انفجار أجهزة تكييف بمسجد
 
السبت، 05-09-2020 10:04 ص عبد القادر وحيد
في واقعة صادمة، أدى انفجار أجهزة تكييف مساء أمس الجمعة، في مسجد ببنجلاديش إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، جنوب العاصمة دكا.
وذكر موقع روسيا اليوم عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع مساء الجمعة عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كلم جنوب العاصمة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز المكيفات في أحد الأنابيب أسفل المسجد، ما تسبب في الحادث المؤلم.

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