مصرع عنصر خطر في اشتباكات بين الشرطة وعناصر مسلحة بأسيوط

الإثنين، 05-10-2020
04:57 م
أحمد سالم
لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرع
ه، وضبط اثنان آخران بمحل اختبائهم بإحدى المزارع بأسيوط عقب تبادل اطلاق النار مع الشرطة
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سلبم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إداراة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط اختباء (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة
- لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز أسيوط) بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة قسم أسيوط الجديدة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمأمورية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.
وبتمشيط منطقة الزراعات المحيطة بالمزرعة تبين مصرع
أحدهم إثر إصابته بعدة طلقات متفرقة وعثر بجواره على (بندقية آلية - 7 خزينة - 150 طلقة من ذات العيار) ، وأمكن ضبط العنصرين الآخرين ، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - 4 خزينة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزى الأسلحة النارية لإستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة.