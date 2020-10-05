الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 18:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مخابرات إسرائيل تبحث مع دولة خليجية إقامة جزر صناعية

تصريحات هامة لمستشار السيسي عن كورونا

أول تحرك من "الداخلية" بشأن فيديو استغاثة سيدة

نيللي كريم تصدم فنان شهير وتحدثه عن «حيواناته المنوية»

«الصحة العالمية»: إصابة 10% من سكان العالم بـ«كورونا»

رسالة مكتوبة من أمير الكويت إلى «السيسي»

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية اليوم الإثنين

صدمة.. عريس يقتل عروسه في حفل الزفاف أمام المعازيم والسبب !

بشرى سارة.. إعفاء 10 مليون طالب من المصاريف الدراسية

فنانة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باستدراجها لمنزله ومواقعتها جنسيًا

مصرع عنصر خطر في اشتباكات بين الشرطة وعناصر مسلحة بأسيوط

الشرطة المصرية
الشرطة
 
الإثنين، 05-10-2020 04:57 م أحمد سالم
لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه، وضبط اثنان آخران بمحل اختبائهم بإحدى المزارع بأسيوط عقب تبادل اطلاق النار مع الشرطة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سلبم مساعد وزير الداخلية بمشاركة إداراة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط اختباء (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة 
- لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز أسيوط) بإحدى المزارع بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة قسم أسيوط الجديدة.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمأمورية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وبتمشيط منطقة الزراعات المحيطة بالمزرعة تبين مصرع أحدهم إثر إصابته بعدة  طلقات متفرقة وعثر بجواره على (بندقية آلية - 7 خزينة - 150 طلقة من ذات العيار) ، وأمكن ضبط العنصرين الآخرين ، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - 4 خزينة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزى الأسلحة النارية لإستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
 

إقرأ ايضا

فريق "ببجي موبايل" (PUBG MOBILE)

انتحار طفل بالشرقية بسبب لعبة "بابجي"

الطفلة سهير

والدة ضحية لعبة "عريس وعروسة" تبريء الطفلتين المتهمتين: هذا الشخص هو من قتل ابنتي

"تحللت جثتها بعد ذبحها".. عزومة لسيدة أفريقية بالعجوزة

"تحللت جثتها بعد ذبحها".. عزومة لسيدة أفريقية بالعجوزة

أخبار متعلقة

جثة

مقتل طفلة وهتك عرضها على يد أم وابنتيها

النيابة العامة السعودية

النيابة تأمر بحبس 9 متهمين للتحرش بفتاة أجنبية في مدينة نصر

المحكمة الإدارية

تأجيل النظر في 121 دعوى بانتخابات النواب

تحرش (تعبيرية)

تطور جديد بشأن واقعة التحرش الجماعي في مدينة نصر

مصرع وإصابة 11 في حادث مروع أعلى الدائري بالمعادي

مصرع وإصابة 11 في حادث مروع بدائري بالمعادي

حبس رجل

حبس أب ونجله 3 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات