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مصرع أسرة سعودية كاملة في حادث مروع (صور)

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الحادث
 
الثلاثاء، 12-01-2021 12:12 م المصريون

حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد مصرع أسرة مكونة من 6 أفراد في حادث مروع على طريق المدينة.
وحسب وسائل إعلام محلية، شهد طريق المدينة، حادث تصادم بين مركبتين نتج عنه وفاة ركاب المركبة الأولى وإصابة قائد المركبة الأخرى بعدد من الإصابات نقل على أثرها لمستشفى الملك خالد لتلقي العلاج.
وباشر الحادث مساعد مدير مرور منطقة تبوك العقيد سمير الغبان وفرق الهلال الأحمر وطوارئ الصحة والدفاع المدني، وسوف تؤدى صلاة الميت على المتوفين صباح اليوم الثلاثاء بمقبرة تبوك العامة.



 

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