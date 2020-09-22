مشاغباته لا تنتهي.. سجين خطير يهاجم حراس السجن بالبراز

الثلاثاء، 22-09-2020
05:31 م
فتحي مجدي
حُكم على سجين أسترالي بالسجن
لمدة عامين، بالإضافة إلى عقوبة السجن
لأجل غير مسمى التي يقضيها في جريمتي قتل، بعد أن قام بإلقاء البراز على حراس السجن
.
وأحيل جيسون جون نيكسون
، الذي يقضي عقوبة بالسجن
إلى أجل غير مسمى لقتله اثنين من زملائه في سجن
"بريزبين" إلى القضاء الاثنين بتهمة الفعل المثير للاشمئزاز.
ويعد نيكسون البالغ من العمر 50 عامًا أحد أكثر المجرمين شهرة في أستراليا، بسبب هروبه من السجن
عام 1997، إلى جانب سارق البنك برندن أبوت، وأطلقا رصاصة على المحقق الذي تمكن من القبض عليه.
في عام 1993، ضرب زميله بارت فوسماير حتى الموت بأثقال رياضية، كجزء من جريمة قتل جماعية آنذاك، وحُكم عليه بالسجن
لأجل غير مسمى لقتل مارك داي بوحشية في عام 2003.
ومنذ ذلك الوقت، أحيل نيكسون إلى المحاكم أكثر من مرة في اتهاماتت تتعلق بالاعتداء على حراس السجن
.
ومثل الاثنين أمام محكمة الصلح في بريزبان، عبر رابط فيديو من داخل محبسه، وأقر بالذنب في تهمتين بالاعتداء بشكل غير قانوني على حراس السجن
في أكتوبر 2019.
وقالت مدعية الشرطة لورين كولينز، إن نيكسون انتقل إلى الجزء الخلفي من زنزانته قبل أن يلقي البراز على ضابطين كانا يقدمان غداءه.
وأضافت: "قرابة الساعة 12.05 ظهر يوم 29 أكتوبر 2019، كان الضحايا يوزعون وجبات غداء للسجن
ا. وأخذ المدعى عليه صندوق الطعام الخاص به ثم اندفع عائدًا نحو فتحة الزنزانة، وألقى بالبراز على الضابطين وضربهما في منطقة الصدر والوجه".
وقال الرقيب كولينز، إن نيكسون لديه ست صفحات من "التاريخ الإجرامي البغيض" وجرائم مماثلة. وتشمل رمي البول على ممرضة السجن
، وإصابة ذراع حارس بعد مهاجمته بشفرة حلاقة.
وقالت القاضية بينيلوبي هاي، إن جريمة نيكسون كانت خطيرة وحثته على النظر في حقيقة أنه سيكون مؤهلاً للإفراج المشروط في عام 2034.
وقال المتهم للقاضية إنه "ليس لديه ما يقوله عن ذلك". وأضاف: "انتهى كل شيء. شكرًا لكونك متفائلاً أيتها القاضية".
وحُكم على نيكسون بالسجن
لمدة عامين بالإضافة إلى عقوبته لأجل غير مسمى.