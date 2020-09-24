مسلم يقاضي فندق خمس نجوم بعد أن حرمه من «الكونياك»

الخميس، 24-09-2020
06:54 م
فتحي مجدي
رفع حمّال مسلم
دعوى قضائية ضد فندق ريفي (خمس نجوم) ببريطانيا
، بتهمة التحرش الديني
بعد أن فاز بزجاجة من الكونياك
في سحب، وحصل بدلاً من ذلك على شوكولاتة "رخيصة".
واستمعت محكمة العمل إلى أن مديري الفندق الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر أبلغ زكريا كيو، أن "إعطاء الكحول للمسلم
ين يشبه إعطاء المكسرات لشخص مصاب بحساسية الجوز".
ورد كيوا، الذي لا يشرب الخمر ، بأن "الدين ليس مرضًا" واتهم موظفي الفندق "بالسرقة" لمحاولتهم إرضاءه بـ "الشوكولاتة الرخيصة" بدلاً من البراندي الفرنسي.
كان الرجل البالغ من العمر 37 عامًا، والذي تدرب في الأصل كطبيب بيطري في الجزائر قبل الانتقال إلى بريطانيا
، يعمل حمالًا للكتان في فندق "لينستون هاوس" الفاخر الذي تبلغ تكلفته 400 جنيه إسترليني في الليلة، بالقرب من وينشستر في مقاطعة هانتس.
في حفل للموظفين في يناير 2017، تم إجراء سحب على الرغم من أن كيوا لم يكن موجودًا في الحدث، فقد تم سحب تذكرة كان قد اشتراها وفاز بزجاجة من الكونياك
.
وأدرك اثنان من الموظفين، اللذين كانا يوزعان الجوائز، أنه لا يشرب الكحول، واقترحا "في اللحظة الراهنة" أن يُقدم له الشوكولاتة بدلاً من ذلك.
وقبلت المديرة باتريشيا لي، المقايضة نيابة عنه على الرغم من علمها أن كيوا قد حصل على زجاجة من شامبانيا كهدية في الماضي.
وقال كيوا للمحكمة: "كإنسان، كان يجب أن يسألوني. إنهم يعلمون أنني لا أعاني من مشاكل في تلقي الكحول.
استمعت محكمة العمل، إلى أن كيوا اتهم السيدة لي بـ "السرقة" لمقايضة الكونياك
. تم عقد اجتماع للتظلم، وادعى المدير أن الهدية "مصممة" لكيوا، وقال إنها "لفتة مدروسة" لا علاقة لها بالدين.
وأضاف: "(إذا) شخص ما يعاني من حساسية من الجوز أو عدم تحمل الجوز وتم إعطاؤه علبة شوكولاتة تحتوي على مكسرات، ألا تشعر أنه سيكون من المناسب أن نغير تلك الجائزة، كما تعلم، في تلك الليلة؟".
ورفض كيوا هذا التفسير، وأجاب: "الأمر مختلف. إنهم لا يريدون أن تكون هذه الجائزة لي وقد استخدموا ديني للحصول على ما يريدون.
وأخبر كيوا أن "الدين أو المعتقد ليس مرضًا". ومع ذلك، تم رفض شكواه وقيل له إن التبادل "لا علاقة له بالمعتقدات الدينية"، حسب صحيفة "ديلي ميل".
وأطلق الحمل استئنافًا، تم رفضه مرة أخرى، على الرغم من أنه عُرض عليه زجاجة بديلة من كونياك، وقيل له "لم يكن هناك نية للإساءة".
بعد فترة وجيزة، اضطر كيوا إلى العودة إلى المنزل لرعاية والدته المريضة وبسبب مشاكل صحية أخرى، انتهى به الأمر إلى أخذ قدر كبير من الإجازة من العمل.
على الرغم من المساعدة التي قدمها له الفندق، الذي قدم له دعمًا كبيرًا، استقال كيوا في أبريل 2019. ورفع عددًا من الدعاوى ضد الفندق بعد استقالته، بما في ذلك الإيذاء، وعدم إجراء تعديلات معقولة فيما يتعلق بالإعاقة والفصل التعسفي البناء، ولكن تم رفضها جميعًا.
ومع ذلك، منحته المحكمة 2،294 جنيهًا إسترلينيًا فيما يتعلق بإيذاء مشاعره في حادثة كونياك، ونجحت دعواه بالتحرش المتعلقة بالدين أو المعتقد.
وخلص قاضي التوظيف ستريت إلى القول: "إن حساسية الجوز مرض، ومرض يهدد الحياة. إنها ليست نقطة مقبولة للمقارنة. إنه يقلل من أهمية معتقدات السيد كيوا وممارساته".
وأضاف: "النقطة ليست أن (المقايضة) كانت حسنة النية. النقطة المهمة هي أنه لم يكن ينبغي قول ذلك، تمامًا كما لم يكن ينبغي اتخاذ القرار لتغيير جائزة السيد كيوا. كلاهما على أساس دينه ولا ينبغي أن يحدث أي منهما؛ كلاهما مسيء وتسبب له بالضيق".