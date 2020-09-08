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مذبحة دموية.. لحظة إطلاق النار على طفل عمره 6 سنوات (فيديو)

بروكلين بنيويورك
شرطة نيويورك
الثلاثاء، 08-09-2020 08:26 م فتحي مجدي
أظهر مقطع فيديو، اللحظة التي قامت فيها باحتضان ابنها البالغ من العمر ست سنوات بعد أن قُتل بين ذراعيها.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص - بينهم طفل عمره 6 سنوات - ببروكلين بنيويورك في وقت مبكر من يوم الاثنين خلال احتفال "جوفرت" الكاريبي، حيث تجمع حوالي 300 شخص للاحتفال قبل الفجر.

وقال جوشوا كريستال، الذي كان يسير مع الموكب: "لقد كان الأمر جنونيًا حقًا - كان الجميع في حالة صدمة".

ووفق الشرطة، فإن الضحايا هم: ماكسويل سيسك دينهو ، 6 أعوام ، ووالدته ، باتريشيا براثويت ، 47 ، إيف سانت فلافين ، 40 ، بوب شارلوتين ، 46 ، وكيلي بارتولد ، 34 عامًا.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل جميع الضحايا الخمسة إلى مركز مستشفى مقاطعة كينجز مع إصابات لا تهدد حياتهم، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وقال رئيس المباحث في شرطة نيويورك، رودني هاريسون، إن الأم وابنها كانا يخرجان للتو من سيارة أجرة عندما تم إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر بالشرطة إن الطفل خضع لعملية جراحية صباح الاثنين. 

ووفق هاريسون، فإن إطلاق النار يبدو أنه مرتبط بالعصابة. وقال: "هذه منطقة عصابة سيئة السمعة، واجهتنا مشاكل معها في الماضي".

ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الضحايا قد تم استهدافه عن قصد.

يأتي ذلك وسط موجة من العنف المروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة عيد العمال.

لقيت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات مصرعها خلال هجوم مسلح في شيكاغو - الأصغر من بين 64 شخصًا أصيبوا بالرصاص في جميع أنحاء الولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع. مذبحة دموية.. لحظة إطلاق النار على طفل عمره 6 سنوات (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، اللحظة التي قامت فيها باحتضان ابنها البالغ من العمر ست سنوات بعد أن قُتل بين ذراعيها.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص - بينهم طفل عمره 6 سنوات - ببروكلين بنيويورك في وقت مبكر من يوم الاثنين خلال احتفال "جوفرت" الكاريبي، حيث تجمع حوالي 300 شخص للاحتفال قبل الفجر.

وقال جوشوا كريستال، الذي كان يسير مع الموكب: "لقد كان الأمر جنونيًا حقًا - كان الجميع في حالة صدمة".

ووفق الشرطة، فإن الضحايا هم: ماكسويل سيسك دينهو ، 6 أعوام ، ووالدته ، باتريشيا براثويت ، 47 ، إيف سانت فلافين ، 40 ، بوب شارلوتين ، 46 ، وكيلي بارتولد ، 34 عامًا.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل جميع الضحايا الخمسة إلى مركز مستشفى مقاطعة كينجز مع إصابات لا تهدد حياتهم، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وقال رئيس المباحث في شرطة نيويورك، رودني هاريسون، إن الأم وابنها كانا يخرجان للتو من سيارة أجرة عندما تم إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر بالشرطة إن الطفل خضع لعملية جراحية صباح الاثنين. 

ووفق هاريسون، فإن إطلاق النار يبدو أنه مرتبط بالعصابة. وقال: "هذه منطقة عصابة سيئة السمعة، واجهتنا مشاكل معها في الماضي".

ومن غير الواضح ما إذا كان أي من الضحايا قد تم استهدافه عن قصد.

يأتي ذلك وسط موجة من العنف المروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عطلة عيد العمال.

لقيت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات مصرعها خلال هجوم مسلح في شيكاغو - الأصغر من بين 64 شخصًا أصيبوا بالرصاص في جميع أنحاء الولايات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

https://nypost.com/2020/09/07/five-shot-including-child-at-brooklyn-jouvert-celebration/

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