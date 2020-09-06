محامي فتاة الفيرمونت يفجر مفاجأة عنها: ماتت هكذا

الأحد، 06-09-2020
08:26 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محمد حمودة - محامي فتاة الفيرمونت
- عن تفاصيل صادمة في القضية بعد توليها .
وقال حمودة في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: ضحية الفيرمونت
تم قتلها 3 مرات ، الأولى حين تم تخديرها والاعتداء عليها جماعيا .
وأضاف: المرة الثانية ماتت حين حملت نتيجة هذا الاعتداء وهي بعمر 17 سنة.
وأردف: المرة الثالثة حين فشلت التحرك أو محاولة الحصول على حقها خوفا من أبيها وأمها.
وتابع: المجلس القومي لحقوق المرأة احتار في الأتعاب التي سوف يعطيها لي ، لكني قررت الترافع عن الفتاة دون مقابل.