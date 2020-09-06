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محامي فتاة الفيرمونت يفجر مفاجأة عنها: ماتت هكذا

الفيرمونت
الفيرمونت
 
الأحد، 06-09-2020 08:26 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد حمودة - محامي فتاة الفيرمونت - عن تفاصيل صادمة في القضية بعد توليها .

وقال حمودة في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: ضحية الفيرمونت تم قتلها 3 مرات ، الأولى حين تم تخديرها والاعتداء عليها جماعيا .

وأضاف: المرة الثانية ماتت حين حملت نتيجة هذا الاعتداء وهي بعمر 17 سنة.

وأردف: المرة الثالثة حين فشلت التحرك أو محاولة الحصول على حقها خوفا من أبيها وأمها.

وتابع: المجلس القومي لحقوق المرأة احتار في الأتعاب التي سوف يعطيها لي ، لكني قررت الترافع عن الفتاة دون مقابل.

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