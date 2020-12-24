متهم يحاول الهروب من قسم المنيا وتحدث المفاجأة

الخميس، 24-12-2020
09:20 م
أحمد سالم
أصيب متهم
في إحدى القضايا بكسر في القدمين والعود الفقري عند سقوطه من أعلى أثناء محاولته الهروب
من قسم شرطة
المنيا، وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة
المنيا، بإصابة ط. ج. ط ، 36 سنة، بكسر بالعمود الفقري وكسر بالساقين، بعد أن سقط من أعلى أثناء محاولة الهرب من قسم الشرطة.
تم نقل المتهم
إلى مستشفي المنيا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.