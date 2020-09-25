متهم في قضية مخدرات يهرب من المحكمة (فيديو)

الجمعة، 25-09-2020
08:04 م
فتحي مجدي
هرب مشتبه به في قضية مخدرات من قاعة
المحكمة
بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور.
وأقر نيكولاس كايل جاريسون (34 عامًا)، بالذنب
في تهمة حيازة مادة الميثامفيتامين المخدرة، وكان من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن
لمدة ستة أشهر في محكمة الاستئناف العامة بمقاطعة هايلاند بأوهايو الأمريكية، صباح
الثلاثاء.
وأظهر فيديو، جاريسون، وهو يهرب من ضابطي
شرطة أثناء اقتياده إلى قاعة المحكمة
، حيث انطلق بسرعة من الغرفة، وركض إلى الردهة
وانطلق من أسفل الدرج عندما كان يتحدث ضابط إلى امرأة.
وشوهد أحد المحضرين وهو يقفز فوق السور في
محاولة للإمساك بجاريسون، لكنه يسقط وينزلق على الدرج على ظهره، ويهرب المشتبه به،
وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وقال مدير مكتب محكمة الاستئناف العامة بمقاطعة
هايلاند، مارشا أوير، إنه بعد النطق بالحكم، هرب جاريسون من قاعة المحكمة
.
وقال دوني باريرا، قائد شرطة مقاطعة هايلاند:
"لقد قدم إلى المحكمة
لإصدار الحكم، وعندما كانوا يحتجزونه. لقد هرب من الضباط،
أحدهم كان حاجبًا للمحكمة والآخر كان نائبًا".
وأصيب حاجب المحكمة
بكسر في الضلوع واحتمال
حدوث ارتجاج في المخ أثناء السقوط ونقل إلى المستشفى. ولا يزال جاريسون طليقًا، ويطلب
المسؤولون من الجمهور مساعدته في تحديد مكان المشتبه به.
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