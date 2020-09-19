متهم بالاغتصاب: لست أنا ولكنه شقيقي التوأم

السبت، 19-09-2020
04:12 م
فتحي مجدي
قضت محكمة
بريطانية بحبس شاب أدين باغتصاب امرأة داخل حديقة في لندن لمدة 22 عامًا.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، فقد تتبع خالد عرقوب
(21 عامًا)، امرأة داخل نفق، وسحبها إلى حديقة مظلمة حيث خنقها حتى أغمي عليها واعتدى عليها جنسيًا.
وحكمت عليه محكمة
كينجستون في 17 سبتمبر بعد إدانته بتهمتي محاولة اغتصاب. كما أدين أيضًا بمحاولة الاختناق عمدًا والاعتداء
عن طريق الإيلاج وثلاث تهم بالاعتداء
الجنسي.
وحُكم على عرقوب بالسجن
22 عامًا بتهمة محاولة الاغتصاب، مع أحكام أخرى بالسجن
تسع وعشر سنوات في نفس الوقت. وسيقضي 14 في السجن
. وسينظر في إمكانية الإفراج المشروط عنه بعد أن يقضى ثلثي المدة.
كانت الضحية، وهي في العشرينات من عمرها ولا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، في طريقها إلى منزلها بعد قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء عبر كوليرز وود، جنوب غرب لندن.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي تم عرضها أثناء المحاكمة كيف تتبعها المتهم من نفق أسفل شارع كوليرز وود هاي قبل أن تدخل طريقًا سكنيًا في حوالي الساعة الثالثة صباحًا.
وعندما كانت الضحية تسير في الشارع، لاحظت أن المتهم يقف في منتصف الطريق "مبتسمًا" لها، كما وصفت لاحقًا. ثم ركض نحوها، وأمسك بها، وسحبها إلى واندل بارك.
أمسكها من الخلف وذراعه حول رقبتها وخنقها قبل أن يحاول اغتصابها، واعتدى عليها جنسيًا.
عضّت الضحية يده التي كانت تغطي فمها، وتمكنت من الفرار وركضت إلى مبنى قريب من الشقق حتى وصل الضباط بعد ذلك بوقت قصير.
تم نقل الضحية إلى المستشفى حيث أصيبت بجروح وخدوش كبيرة في جسدها واحمرار في رقبتها. كان صوتها أجشًا من الخنق وواجهت صعوبة في الكلام.
تم إجراء عملية بحث عن المشتبه به بواسطة مروحية وكلب، ولكن لم يكن هناك أي أثر له. عثر الضباط على قبعة بيسبول عليها شعار "B" في مكان الحادث.
اكتشف الضباط رجلاً يرتدي قبعة بيسبول مثبتة على كاميرا مراقبة في مسرح الجريمة. بعد 12 دقيقة من الهجوم، شوهد وهو يدخل المحطة مجددًا متجهًا نحو توتينج برودواي ولم يعد يرتدي قبعة البيسبول.
تم أخذ قصاصة أظافر من الضحية في المستشفى، والتي تحتوي على الحمص النووي للمتهم. وألقي القبض عليه في الساعة 0.45 من صباح يوم 24 أغسطس، ووجهت إليه تهم في وقت لاحق من ذلك اليوم.
استمعت محكمة
كينجستون كيف أنه خلال مقابلة مع الشرطة في 26 أغسطس، حاول إلقاء اللوم في الهجوم على شقيقه التوأم الخيالي.
وقالت المدعية شارلوت نيويل: "لقد ادعى أن لديه توأمًا لكنه لا يعرف متى رآه آخر مرة أو اتصل به".
ويتناقض هذا مع إخباره زميلته في المنزل أنه ليس لديه عائلة في بريطكنيا. وقال إنه يتجول في لندن من خلال متابعة الناس لأنه حيوان، ولا يعرف منطقة "كوليرز وود"، ولكن شقيقه قد يفعل ذلك.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يتذكر مكان وجوده مساء يوم 10 أغسطس ولكن ربما كان نائمًا في الفراش. وعرض عليه لقطات من كاميرات المراقبة للرجل في جنوب ويمبلدون وكوليرز وود، لكنه نفى أنه هو شقيقه التوأم.
وقال المحقق كونستابل فاي كاسلمان، الضابط المسؤول عن التحقيق: "بالنيابة عن الضحية وعائلتها، يسعدني أن العدالة قد تم تحقيقها وآمل أن يؤدي هذا الحكم إلى إنهاء لهم بعض الشيء. كانت الضحية شجاعة للغاية طوال التحقيق وأنا أثني عليها بشدة".