مبيض محارة يلقي مصرعه أسفل عجلات القطار في الشرقية

السبت، 29-08-2020
02:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
لقي مبيض محارة
مصرعه
أسفل عجلات القطار
أثناء عبوره القطار
وحوله إلي أشلاء
وبعرض الجثة علي نيابة منيا
القمح صرحت بالدفن .
وكان اللواء إبراهيم
عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقي إخطار من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث
الجنائية يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بوصول " ع . م . س " 35
عام مبيض محارة
مقيم في قرية بشار إلي المستشفي العام جثة هامدة .
و أفادت التحريات أنه
أثناء عبوره القطار
من محطة الجديدة صدمه القطار
و حوله إلي أشلاء
وتم تحرير محضر
بالواقعة وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن .