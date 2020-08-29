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مبيض محارة يلقي مصرعه أسفل عجلات القطار في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 29-08-2020 02:46 م متابعات- أمينة عبد العال
لقي مبيض محارة مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره القطار وحوله إلي أشلاء وبعرض الجثة علي نيابة منيا القمح صرحت بالدفن .
وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقي إخطار من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بوصول " ع . م . س " 35 عام مبيض محارة مقيم في قرية بشار إلي المستشفي العام جثة هامدة .
و أفادت التحريات أنه أثناء عبوره القطار من محطة الجديدة صدمه القطار و حوله إلي أشلاء وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن .  
 

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