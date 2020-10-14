الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

10 أطعمة تساعد في القضاء على سرطان الثدي

دعاء فاروق ترد على إتهامها بفبركة "مكالمة السحر"

خبر محزن.. 501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

الملكة رانيا تعلق على «جريمة الزرقاء» الشنيعة

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن «فتاة المعادي»

« تشكو من زيادة حجم منطقة حساسة».. العنود العيسى تغضب السعوديين بفيديو صادم

الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه بشكل مفاجئ

السعودية تعلن ارتفاع إصابات كورونا وتطالب المواطنين بهذا الأمر

فنانة شهيرة تقرر خلع الحجاب:«صعب تعيش مسلم في هذا البلد»

أول صورة للمتهمين في جريمة "البتر" التي هزت الأردن

مباحث الإسكندرية تكشف مفاجأة في انتحار طالبة ماليزية

نيابة اكتوبر
مباحث
 
الأربعاء، 14-10-2020 04:35 م أحمد سالم
تباشر نيابة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة إقدام طالبة ماليزية الجنسية، مُقيدة بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، على الانتحار بتناولها مجموعة من الأدوية الطبية بكميات كبيرة، وتمكن أطباء قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي من إسعافها، وحالتها مستقرة.

وطلبت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية الكلية المستشار محمود الغايش، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد سؤال إحدى زميلاتها، أفادت بأن الطالبة تعاني من إضرابات نفسية، وتتلقى العلاج منذ فترة طويلة، وسبق لها محاولة الانتحار قبل عام.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي؛ يفيد تلقيه إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي، حول وصول الطالبة، في حالة إعياء شديد، متأثرة بتناولها كمية كبيرة من العقاقير الطبية، وتم عمل غسيل معوي لها.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، ومحل الواقعة، تبين من فحص البلاغ، وسؤال إحدى زميلاتها التي كانت ترافقها، أن الطالبة تعاني من إضرابات نفسية، وأقدمت على تناول مجموعة من العقاقير الطبية، بدافع التخلص من حياتها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.
 

إقرأ ايضا

الإسعاف

غلاية تحرق 10 عمال في مصنع مرشح سابق للنواب

ضبط شحنة حشيش الأسطورة

أسرار ضبط شحنة مخدرات وعلاقة الفنان محمد رمضان بها

الفتاة المنتحرة

مأساة تهز بريطانيا.. انتحار فتاة 13 عام شنقا

أخبار متعلقة

1934878_social

انتحار طفلة في البساتين أدمنت مشاهدة هذه الأفلام

الفتاة المنتحرة

مأساة تهز بريطانيا.. انتحار فتاة 13 عام شنقا

فريق "ببجي موبايل" (PUBG MOBILE)

انتحار طفل بالشرقية بسبب لعبة "بابجي"

شنق-فتاة

العثور على عروس مشنوقة داخل غرفتها في الشرقية

33485368-8760275-image-a-23_1600784796128

تشنق نفسها لجذب اهتمام صديقها

223

لاعب كرة يشنق نفسه بعد أن فقد والديه