مباحث الإسكندرية تكشف مفاجأة في انتحار طالبة ماليزية

الأربعاء، 14-10-2020
04:35 م
أحمد سالم
تباشر نيابة
باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة إقدام طالبة ماليزية
الجنسية، مُقيدة بالفرقة الخامسة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، على الانتحار
بتناولها مجموعة من الأدوية الطبية بكميات كبيرة، وتمكن أطباء قسم السموم بالمستشفى الأميري الجامعي من إسعافها، وحالتها مستقرة.
وطلبت النيابة
العامة، بإشراف المحامي العام لنيابة
شرق الإسكندرية الكلية المستشار محمود الغايش، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد سؤال إحدى زميلاتها، أفادت بأن الطالبة تعاني من إضرابات نفسية، وتتلقى العلاج منذ فترة طويلة، وسبق لها محاولة الانتحار
قبل عام.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي؛ يفيد تلقيه إخطارًا من المستشفى الرئيسي الجامعي، حول وصول الطالبة، في حالة إعياء شديد، متأثرة بتناولها كمية كبيرة من العقاقير الطبية، وتم عمل غسيل معوي لها.
وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، ومحل الواقعة، تبين من فحص البلاغ، وسؤال إحدى زميلاتها التي كانت ترافقها، أن الطالبة تعاني من إضرابات نفسية، وأقدمت على تناول مجموعة من العقاقير الطبية، بدافع التخلص من حياتها.
تم تحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة
العامة؛ حيث تباشر التحقيق.