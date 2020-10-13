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مأساة تهز بريطانيا.. انتحار فتاة 13 عام شنقا

الفتاة المنتحرة
الفتاة المنتحرة
 
الثلاثاء، 13-10-2020 04:15 م متابعات- أمينة عبد العال
هزت المجتمع البريطاني مأساة بطلتها طفلة تبلغ من العمر 13 عاما ، انتحرت شنقا في غرفة منزلها بمدينة ريكسهام .
و أجري الأطباء في المستشفي العديد من المحاولات لإنقاذها إلا أنها جميعا باءت بالفشل .
ووصف أصدقاء الفتاة و زملائها ومدرسيها ما حدث بأنه مأساة خاصة لما كانت تتمتع به الفتاة من صفات طيبة .
وبالرغم من أن الفتاة انتحرت في الأول من أكتوبر إلا أن التحقيقات بدأت اليوم في وفاتها ، بعد إجراء التشريح وأخذ عينات لاختبار الأنسجة والسموم ، حسبما نشرت صحيفة " ميرو " البريطانية .
 

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