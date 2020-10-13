مأساة تهز بريطانيا.. انتحار فتاة 13 عام شنقا

الثلاثاء، 13-10-2020
04:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
هزت المجتمع البريطاني مأساة
بطلتها طفلة تبلغ من العمر 13 عاما ، انتحرت
شنقا في غرفة منزلها بمدينة ريكسهام .
و أجري الأطباء في المستشفي العديد من المحاولات لإنقاذها إلا أنها جميعا
باءت بالفشل .
ووصف أصدقاء الفتاة و زملائها ومدرسيها ما حدث بأنه مأساة
خاصة لما كانت
تتمتع به الفتاة من صفات طيبة .
وبالرغم من أن الفتاة انتحرت في الأول من أكتوبر إلا أن التحقيقات بدأت
اليوم في وفاتها ، بعد إجراء التشريح وأخذ عينات لاختبار الأنسجة والسموم ، حسبما
نشرت صحيفة " ميرو " البريطانية .