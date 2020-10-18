الأحد، 18-10-2020
10:18 م
المصريون
أعلن أحمد الفلاسي الشهير بـ "صانع الأمل
" عن تكفله بعلاج "فتى
الزرقاء" الذي تعرضه لبتر ساعديه وفقىء إحدى عينيه انتقاما من أحد
أقربائه، قبل أيام قليلة، سواء بتقديم أطراف اصطناعية، أو بإجراء عملية جراحية له.
وقال الفلاسي في تصريح لأحد الصحف الإماراتية "أعمل
منذ فترة طويلة على التطوع والتبرع بالمستلزمات الطبية. وعندما سمعت بحادثة الشاب،
حاولت الاتصال بذويه حتى أتبرع له بالأطراف الاصطناعية، مهما كانت كلفتها"،
لافتاً إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع مسؤولي مصانع أطراف اصطناعية في الصين،
ويمكنه توفير ما يلزم الشاب منها حتى يعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي.