لقاح كورونا لن يكون جاهزًا حتى منتصف العام المقبل

الجمعة، 04-09-2020
10:09 م
فتحي مجدي
قالت منظمة الصحة العالمية
الجمعة إن التطعيمات واسعة النطاق ضد فيروس كورونا
لن تكون متاحة على الأرجح حتى منتصف عام 2021.
ويتناقض ذلك مع تقرير سابق يفيد بأن التطعيم سيكون جاهزًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، إنه لم يظهر أي من اللقاح
ات المرشحة في التجارب السريرية المتقدمة "إشارة واضحة" لفعالية 50 في المائة، وهو ما تسعى منظمة الصحة العالمية
للمضي قدمًا فيه.
وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بجنيف: "نحن في الحقيقة لا نتوقع أن نرى تطعيمًا واسع النطاق حتى منتصف العام المقبل".
وتابعت: "لقد تم تطعيم الكثير من الناس وما لا نعرفه هو ما إذا كان اللقاح
يعمل أم لا... في هذه المرحلة، ليس لدينا إشارة واضحة عما إذا كان يتمتع بمستوى من الفعالية والسلامة الجديرين أم لا"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من أبحاث السلامة - حيث يتم اختبار الدواء على الأشخاص في تجارب سريرية كبيرة - لا ينبغي التعجيل بها.
واستطردت المتحدثة باسم المنظمة قائلة: "يجب أن تستغرق هذه المرحلة الثالثة وقتًا أطول لأننا نحتاج إلى معرفة مدى حماية اللقاح
حقًا، ونحتاج أيضًا إلى معرفة مدى أمانه". وأشارت إلى أنه يجب أيضًا مشاركة نتائج جميع التجارب ومقارنتها.
ويتعارض ذلك مع تصريحات أدلى بها مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن اللقاح
قد يكون جاهزًا للتوزيع بحلول الأول من نوفمبر.
ومن المتوقع أن يكون طرح اللقاح
في الولايات المتحدة قبل الثالث من نوفمبر عاملاً رئيسيًا بين الناخبين الذين سيصوتون لإعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب من عدمه.
وفي روسيا، مُنحت الموافقة التنظيمية للقاح
كوفيد – 19 في أغسطس بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية، ما أثار مخاوف خبراء الصحة الغربيين بشأن المخاطر.
ومنظمة الصحة العالمية
جزء من تحالف لقاح
ات عالمي يعرف باسم (COVAX)، يهدف إلى شراء وتقديم ملياري جرعة من اللقاح
ات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021. وقد رفضت الولايات المتحدة، التي أمنت إمداداتها الخاصة من خلال الصفقات الثنائية، الانضمام.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة: "في الأساس، الباب مفتوح. نحن منفتحون. إن ما يدور حوله COVAX هو التأكد من أن كل شخص على هذا الكوكب سيحصل على اللقاح
ات".