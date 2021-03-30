لص يقتحم غرفة النوم: آسف.. دخلت المكان الخطأ!

الثلاثاء، 30-03-2021
05:57 م
فتحي مجدي
اسيتقظت امرأة في منتصف الليل، عندما شعرت بوجود شخص غريب داخل غرفة نومها في منزلها بمنطقة دنفرملاين باسكتلندا، قبل أن يعتذر لها ويؤكد لها أنه قدم إلى المنزل الخطأ.
قالت صوفيا لويز كروفورد
، إنها استيقظت في حوالي الساعة الخامسة صباحًا يوم الجمعة الماضي،
وشعرت بالرعب لرؤية لص في المدخل، قال "آسف على المنزل الخطأ" قبل أن يفر.
أضافت صوفيا (26 عامًا)، والتي كانت في الفراش مع زوجها في الجيش في ذلك الوقت، إنها كانت تنام بالقرب من الباب وكانت خائفة من رؤية "الرجل يقف هناك وينظر إليها".
وقالت صوفيا للرجل: "مرحبًا" قبل أن تدرك أنها لا تعرفه، وصرخت "ما هذا بحق الجحيم"، مما أيقظ زوجها كيران (29 عامًا) الذي طارد اللص بينما ركضت الزوجة للاطمئنان على طفليها.
وأضافت صوفيا إنها "لا تستطيع تصديق" حدوث ذلك واعتقدت أنه ربما كان "خطأ"، حيث أصابتها الحادثة بـ "حالة صدمة تامة"، وانزعجت أكثر عندما أدركت أن غرفة الأطفال "تعرضت للنهب وترك باب الدولاب مفتوحًا".
وتابعت لصحيفة "ديلي ريكورد": "أنام على جانب السرير الأقرب للباب واستيقظت للتو. كان الرجل يقف هناك ينظر إلي. "قلت" مرحبًا "لأنني كنت في حيرة من أمري.
أدركت على الفور أنني لا أعرفه وصرخت" ما هذا بحق الجحيم "واستيقظ زوجي".
وتابعت: "ظننت يا إلهي الأطفال، ثم قال" آسف، المنزل الخطأ"، ظننت أنه ربما كان أحدهم في حالة سكر ودخل المنزل عن طريق الصدفة. لم أستطع تصديق ذلك. اعتقدت أنه ربما كان خطأ لكنني كنت في حالة صدمة كاملة".
وقالت صوفيا إنهما سرعان ما اكتشفا أن اللص سرق جهازي (Xbox) و(iPad) الخاصين بطفليها من بين أشياء أخرى.
ويعتقد الزوجان أن اللص لديه شريك ساعده في عملية السرقة قبل أن يدخل غرفة نومهما.
في وقت الاقتحام، قالت صوفيا لويز وكيران إن جميع أبواب المنزل كانت مغلقة، لكنهما عثرا على مقبض مكنسة مكسور في المطبخ، والذي يعتقد أن اللص استخدمه لفتح نافذة المطبخ.