لحظة انفجار قارب.. تعرف على مصير من كانوا عليه (فيديو)

نجت امرأة من انفجار مروع على قارب في ميناء جزيرة بونزا بإيطاليا، كما أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة.وشوهدت المرأة التي ترتدي البكيني تقف في مؤخرة القارب ممسكة بمضخة الوقود، وتعيد الخرطوم إلى العامل الذي يقف فوق الرصيف، ودون أي نوع من التحذير، يقع انفجار هائل في مؤخرة القارب.وأدت شدة الانفجار إلى سقوط المرأة من على سطح القارب إلى في مياه البحر. وسرعان ما تبعها الخادم وزوجها وابنته الذين قفزوا أيضًا في البحر هربًا من الزورق المحترق. ونجوا جميعهم من الإصابة في الحادث.ثم يركض رجل سريع التفكير لتحريك مضخة الغاز حتى لا تعلق في النيران. وشوهد عامل المضخة الذي أصيب بالصدمة وهو يحاول الصعود مرة أخرى إلى الرصيف، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.وسبحت الأسرة بعيدًا عن الزورق المنكوب بينما يعالج عمال الميناء النيران. ومازال التحقيق جاريًا في سبب الانفجار ولكن تراكم بخار الوقود يعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانفجارات القوارب.