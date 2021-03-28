كشفها رئيس الحي .. مفاجأة تقلب الموازين في انهيار عقار جسر السويس

عقار جسر السويس

استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس حي جسر السويس فضلا عن عدد من موظفي الحي للوقوف على أسباب وملابسات انهيار العقار المنكوب.



و فجر رئيس حي جسر السويس مفاجأة كبرى حيث أكد أن الحي قام بتحرير محضر ضد صاحب العقار المنهار وإرساله إلى المحافظة ولم يتم الرد عليه حتى الآن.