كاميرا مراقبة توثق لحظة طعن مواطن سعودي في الشارع

الإثنين، 22-03-2021
11:56 ص
محمد فضل
رصدت كاميرا مراقبة لحظة طعن
مواطن سعودي لرجل آخر أمام سيارته في الشارع.
وأظهر مقطع الفيديو لحظة هجوم المتهم بشكل مباشر من الخلف على قائد مركبة،
وطعن
ه في ظهره بسكين
، وفراره من المكان، كما اعتدى على أحد المارة بطريق فرعي في
محافظة خميس مشيط.
فيما تمكنت الأجهزة الأمن
ية في محافظة خميس مشيط في المملكة العربية
السعودية من إلقاء القبض على المتهم والذي تبين أنه مواطن طعن
شخصين بآلة حادة،
لأسباب مجهولة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه "تم القبض على شخص تبين أنه مواطن
في العقد الرابع من عمره بعد أن أقدم على الاعتداء على أحد المارة وقائد مركبة
بآلة حادة في خميس مشيط".
وأضافت أن "شكوكا حول الوضع الصحي للمتهم قد تكون سببا في
تصرفه"، لافتة إلى إخضاعه للفحص الطبي للتثبت من ذلك.