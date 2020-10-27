كارثة .. عنتيلة كفر الشيخ تصور 73 فيديو إباحي وتتهم زوجها

الثلاثاء، 27-10-2020
08:51 م
المصريون
قامت الزوجة "س.م" الشهيرة بإسم
"عنتيلة كفر الشيخ
" بالتصوير والظهور في 73 فيديو إباحي، وأتهمها زوجها
"م.ع" المقيم بقرية الحمراوي
بمحافظة كفر الشيخ
بالزنا وإقامة
علاقات غير شرعية مع الكثير من الرجال.
وبدأت تحقيقات
نيابة كفر الشيخ
برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، مع المتهمة إثر القبض عليها
اليوم الثلاثاء، حال وجودها داخل المحكمة بمدينة كفر الشيخ
تنفيذا لقرار النيابة
بضبطها وإحضارها على خلفية اتهام زوجها لها بالزنا والظهور في 73 فيديو إباحيًا.
وقد قامت الزوجة بإتهام زوجها " م.ع"
بإنه كان يضربها بعنف وإجهاضها قبل ذلك إثر الضرب الشديد وأنها حررت بذلك المحضر
الذي يحمل الرقم 11760 حيث كانا يقيمان معا في منزلهما الكائن بالحمراوي، وأنه هو
السبب الرئيسي لما وصلت إليه.