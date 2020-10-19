الإثنين، 19-10-2020
09:08 م
المصريون
كشفت تحريات مباحث أمن الجيزة عن أبشع قضية "زنا المحارم
" بين
فتاة وشقيقها، حيث أمرت نيابة منشأة القناطر بالجيزة بحبس مزارع واثنين من
أبنائه 4 أيام على ذمة التحقيق.
بدأت الواقعة بممارسة الرذيلة بين فتاة قاصر وشقيقها، حيث أعترفت الفتاة
إنها مارست الحرام مع أخوها برضاها دون اي إجبار منه، وتكررت العلاقة أكثر من مرة
فينا بينهما، حتى شعرت ببعض الآلام في بطنها وأكتشفت انها حامل.
وعندما علم الأب المزارع بحملها وبمواجهتها أعترفت الأبنة القاصر بإن هذا
الحمل نتيجة علاقة غير شرعية مع شقيقها، فأنتظر الأب حتى اكتمال حملها وأخذ منها
الطفل بعد الولادة بعد مرور يومين وقرر التخلص منه بإلقائه بإحدى الترع،
إلا أن أحد المواطنين شاهده، وتمكن من ضبطه، و بمواجهته ذكر أن ابنه وابنته
"قاصران" أقاما علاقة جنسية أسفرت عن إنجابها الطفل، وأنه حاول التخلص
من الطفل عقب ولادته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين مع اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية ضدهم.